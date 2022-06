Milan Femminile, Spina: “Rappresentare l’Europa è motivo di orgoglio!”

Elisabet Spina, direttore sportivo del Milan Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della Women’s Cup (alla quale parteciperanno anche le rossonere). Ecco le sue dichiarazioni sulla possibilità di partecipare alla competizione: “Partecipare a questo importante evento internazionale dimostra quanto sia cresciuto il calcio femminile italiano, sia dal punto di vista sportivo sia di visibilità all’estero. Rappresentare l’Europa assieme al Tottenham è per noi un forte motivo di orgoglio. La Women’s Cup a Louisville è uno straordinario momento d’incontro e confronto per club provenienti da continenti diversi, un evento strategicamente importante che ci aiuterà a crescere tanto in campo quanto fuori e che ci darà l’occasione di conoscere e imparare culture sportive differenti. Il nostro obiettivo è la crescita globale del movimento calcistico femminile”.