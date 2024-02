Serie A Femminile: alle ore 15:00 al via il match tra Sampdoria e Milan

Oggi altre tre gare in programma: alle 15.00 Como-Fiorentina e Sampdoria-Milan, mentre alle 19.00 se la vedranno...

La Roma Femminile continua ad essere una vera e propria schiacciasassi e nella gara di ieri ha battuto con un sonoro 3-0 il Sassuolo. I tre gol portano il nome di Valentina Giacinti, che ieri ha raggiunto quota 201 gol in carriera. Oggi altre tre gare in programma : alle 15.00 Como-Fiorentina e Sampdoria-Milan , mentre alle 19.00 il big match fra Inter e Juventus.

*una gara in più

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.