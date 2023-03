Milan Femminile battuto in Semifinale di Coppa Italia: 3-1 per la Roma

Il Milan Femminile è stato sconfitto per 3-1 in Semifinale di Coppa Italia dalla Roma, che passa così direttamente in finale

Dopo l’1-0 dell’andata, le rossonere hanno messo in campo una buona prestazione. Tutti gli sforzi non sono stati utili per ottenere il risultato sperato, con le ragazze di mister Ganz che si sono arrese all’ottavo degli undici minuti di recupero concessi. Rimane dunque molto rammarico per come sono andate le cose, soprattutto perché la squadra meritava di arrivare in Finale.