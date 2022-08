Il Milan Femminile perde in semifinale di Women’s Cup: la cronaca

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla sconfitta di ieri delle rossonere. Ripercorriamo il due a zero del Racing Louisville in semifinale di Womens' Cup. Termina qui l'avventura delle rossonere nella competizione.

“Partono forti le padroni di casa, che passano in vantaggio al 13' dalla bandierina: angolo di Demelo, Nadim anticipa tutti sul primo palo e insacca di testa. Le rossonere accusano il colpo e concedono il raddoppio al minuto 24: McDonald scappa sulla destra e mette in mezzo, la respinta di Árnadóttir finisce sui piedi di Wang che calcia di prima e buca Giuliani. La prima occasione per le rossonere arriva al 39', con il destro dalla distanza di Kamila Dubcová bloccato da Lund. La prima frazione si chiude così sotto il controllo delle americane , più volte pericolose e in gestione del possesso”.

"La pausa dell'intervallo scuote le ragazze di Ganz, che lottano e provano a rientrare in partita con Asllani: al 56' uno-due della svedese con Thomas e colpo di testa neutralizzato ancora da Lund. Il Milan si compatta dietro e concede poco nella ripresa, con i cambi nelle rispettive formazioni che rallentano i ritmi della gara. Nel finale di gara le rossonere si concedono un altro paio di occasioni: prima con Piemonte al minuto 81, conclusione dalla distanza bloccata in presa bassa dall'estremo difensore del Racing, poi nel recupero con Thomas che con il destro a giro chiama al miracolo Lund in allungo. Dopo 4 minuti di recupero si chiude la Semifinale: finisce 2-0 per il Racing Louisville". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.