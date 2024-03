Milan Femminile: ottimo momento delle rossonere, i dati…

Un risultato importante, perché ottenuto in un campionato mai così probante: dopo 18 giornate le prime sei sono racchiuse in 8 punti, e per sole quattro squadre ci sarà la possibilità di accedere alla Final Four Scudetto. Per le ragazze di Mister Zago si tratta di una grande reazione dopo le due sconfitte che avevano aperto l'anno solare a gennaio: "È una stagione piena di sfide, individuali e di squadra", le parole del nostro allenatore. "Il cammino svolto finora ci ha fatto attraversare momenti positivi, come il Viareggio, la trasferta di Torino, i due Derby, e altri di difficoltà, come le due gare con Sassuolo e Sampdoria a inizio anno".