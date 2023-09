Milan Femminile-Roma: al via la vendita dei biglietti per il match

(fonte: acmilan.com) Finalmente si riparte: la Serie A Femminile eBay 2023/24 è ai blocchi di partenza. Le nostre rossonere inizieranno il campionato domenica 17 settembre alle 15.00 al PUMA House of Football contro la Roma, vincitrice dello Scudetto nella stagione scorsa. Subito un big match, quindi, per dare il via a questa nuova stagione. Dopo un'estate interessante, con ottime prestazioni sparse tra la Women's Cup e la Amos Cup, c'è molta attesa per questo debutto della formazione di Mister Ganz.