Milan Femminile, ieri grande vittoria contro il Parma

“Quattro gol da quattro marcatrici diverse, tre punti in classifica, porta inviolata e una prestazione davvero convincente. Le rossonere escono rinfrancate dalla trasferta di Parma, vincendo 0-4 e trovando così la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella con il Sassuolo . In rete Bergamaschi e Asllani - con un destro a giro meraviglioso - nel primo tempo, Thrige e Kamila Dubcová nella ripresa, oltre a due reti annullate per fuorigioco alla stessa Dubcová e a Tucceri Cimini nel finale di partita”.

“Solo segnali positivi, dunque, anche da parte di una difesa sempre attenta e di una Laura Giuliani presente e reattiva nelle poche occasioni concesse al Parma. Era dallo scorso maggio (striscia di quattro) che il Milan non raccoglieva due vittorie di fila in Serie A, e questo deve essere un punto di partenza dopo il difficile avvio di campionato. Pomeriggio dal sapore particolare anche per capitan Bergamaschi, che nel giorno della sua 99ª presenza con la nostra maglia trova il 20° gol in Serie A, e per Linda Tucceri Cimini, che di presenze ne fa 98 e serve l'ennesimo assist. Sabato si torna al PUMA House of Football contro la Sampdoria, alle 14.30, per dare seguito a questo buon momento”.