Il Milan Femminile fa visita alla Juventus: come stanno le due squadre?

Domani pomeriggio il Milan Femminile farà visita alla Juventus Women per la gara di campionato. Entriamo in clima partita

Redazione Il Milanista

“Febbraio, ovvero il mese che archivierà la prima parte di Serie A femminile. Mancano tre giornate e per il Milan la prossima è speciale, in casa della Juventus. Le rossonere hanno la certezza di essere nel girone che assegnerà lo Scudetto e la qualificazione in Champions League, la distanza da questi obiettivi non è poca ma colmabile. Partendo da una vittoria a Vinovo, difficile quanto fondamentale; il modo migliore anche per reagire dopo il Derby negativo. Ecco la nostra Match Preview di Juventus-Milan”.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — “Alle rossonere basta ricordarsi l'andata per caricarsi e crederci: a ottobre finì 4-3 a Zanica grazie alla doppietta di Asllani e ai gol di Piemonte e Mesjasz. Proprio Piemonte ha provato a riattaccare la spina nel Derby dello scorso weekend, il suo gol però ha solo alleggerito un passivo pesante e anche eccessivo. Le ragazze di Ganz hanno voglia di ripetere l'impresa, cercando di avere come basi una fase difensiva solida e un reparto offensivo concreto. Sarebbe davvero importante ottenere punti per il morale prima di affrontare Pomigliano e Como, provando a salire dal momentaneo quinto posto in classifica. Diffidate Asllani e Mascarello, il probabile 4-2-3-1 coinvolgerà le solite certezze di formazione con possibili modifiche in alcune singole scelte ma senza sorprese all'orizzonte”.

QUI JUVENTUS — “Le bianconere arrivano da un roboante 5-0 casalingo ai danni della Sampdoria, trascinato da bomber Girelli (tripletta), vice-capocannoniere del campionato (undici reti). In generale le Campionesse d'Italia in carica stanno vivendo un campionato non di predominio ma di rincorsa alle spalle della Roma capolista. Il mercato di "riparazione" ha arricchito la rosa con gli acquisti del portiere Soledad Belotto, dell'attaccante Nyström (già impiegata) e del difensore Simon; segnalando le cessioni di Bonfantini, Lundorf e Zamanian. Il più recente schieramento tattico proposto da Montemurro ha previsto Aprile in porta; Lenzini, Sembrant, Gama e Boattin dietro; Pedersen e Rosucci in mediana; Caruso, Cantore e Beerensteyn a supporto della punta Girelli”. Questo il comunicato del Milan in avvicinamento alla sfida.