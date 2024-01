Milan Femminile-Juventus: le rossonere vanno KO a Biella

Finisce 2-1 Juventus-Milan, prima partita del 2024 per le rossonere e valida per la 12ª giornata di Serie A femminile

(acmilan.com)Finisce 2-1 Juventus-Milan, prima partita del 2024 per le rossonere e valida per la 12ª giornata di Serie A femminile. Un risultato che non premia i 90' giocati dalla squadra di Corti, punita eccessivamente al termine di una prestazione incoraggiante ma sfortunata. Diverse le occasioni - soprattutto nel primo tempo - che se trasformate avrebbero cambiato il volto del pomeriggio odierno, per un Milan che ha saputo reagire immediatamente con Stašková (secondo gol stagionale) dopo l'iniziale vantaggio firmato da Bonansea. Ad avere l'ultima parola, nel decidere la sfida del Pozzo, è stata Cantore con un gran gol in avvio di ripresa.

Una Juventus più cinica ha quindi imposto lo stop alle rossonere, che davvero avrebbero meritato di più per quanto espresso. Nonostante diverse assenze, il Milan ha giocato una delle migliori partite della sua stagione contro un'avversaria reduce dalla vittoria in Supercoppa Italiana contro la Roma capolista. Un risultato da mettere alle spalle nei prossimi appuntamenti, per costruire su quanto di buono la squadra ha saputo produrre e invertire la rotta di una stagione difficile. Il prossimo appuntamento di campionato sarà lunedì 22, in casa contro il Como Women, ma prima arriverà la Coppa Italia: giovedì 18, alle 15.00, si giocherà Sassuolo-Milan per l'andata dei Quarti di finale.

