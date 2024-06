Milan Femminile, Giuliani: “Il rinnovo è il coronamento del percorso”

"E' il coronamento del percorso fatto in questi 3 anni insieme, sono felice sia andata così e ci sia stata disponibilità da entrambe le parti. Abbiamo passato momenti difficili in questa stagione, ma da ogni situazione c'è stato un miglioramento continuo dove siamo sempre ripartite con voglia e fiducia".

"C'è stato un momento in particolare che non posso dimenticare: dopo la partita contro il Pomigliano sono venute a vedermi tutte le ragazze del settore giovane della Benvenuta, la mia prima squadra di calcio. Gridavano tutte il mio nome dagli spalti, è stato un momento davvero incredibile per me, anche perchè ho 30 anni e inizio a guardarmi un po' indietro alle volte, è stato davvero emozionante".