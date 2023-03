Milan Femminile, Ganz: “Abbiamo fatto una grande partita. Il ritorno sarà…”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV in seguito al successo contro la Roma, il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz ha rilasciato...

Redazione Il Milanista

Intervenuto ai microfoni di Milan TV in seguito al successo nel match di Coppa Italia contro la Roma, il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando come a suo modo di vedere la squadra abbia meritato il successo. Di seguito le sue parole.

MATCH:

"Abbiamo fatto una grande partita e c'erano anche tante assenze, quindi abbiamo stretto i denti e abbiamo combattuto dal primo all'ultimo minuto. Secondo me abbiamo meritato la vittoria, ma è chiaro che dobbiamo allenarci bene e andare a combattere anche sabato per il ritorno. Sicuramente è un risultato ottimo per le premesse, perché abbiamo avuto tante difficoltà negli allenamenti in settimana".

RITORNO:

"Al ritorno sarà una battaglia perché abbiamo visto la Roma, è una squadra in forma e ha grandi giocatrici, oltre ad essere meritatamente in testa al campionato. Spero di recuperare qualche giocatrice, ne mancano cinque, almeno una o due spero di recuperarle. Altrimenti andremo a dare battaglia come oggi e a far vedere che il Milan non è mai morto ed è sempre presente".

SU PIEMONTE:

"Martina Piemonte ha fatto l'ennesimo grandissimo gol, tirando una cannonata di testa. Si vede che sta bene, è in forma, ma io credo che la squadra stia giocando per metterla in condizione di fare questi grandissimi gol. Il calcio d'angolo è stato perfetto".