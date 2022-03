Milan Women, solo pari per le ragazze di Ganz: la Champions si allontana

Finisce in parità il match tra Napoli Femminile e Milan Femminile di ieri. Un punto che non può essere di certo accolto bene dalle rossonere

“Al Vismara il Milan colleziona il secondo pareggio consecutivo in campionato: 1-1 il risultato finale contro il Napoli Femminile. Risultato amaro per le rossonere, consapevoli di aver dato tutto nonostante le numerose assenze e i pochi cambi a disposizione. Il pareggio arriva nel finale dopo una partita condotta con tranquillità. I primi due minuti di gara regalano, gli ultimi due beffano: apre le danze il sinistro di Lindsey Thomas, imbucato a fil di palo alle spalle di Baldi dopo meno di due giri d'orologio dal fischio d'inizio, chiude il match il pareggio di Toniolo allo scadere”.

“Si chiude così la 16ª giornata di Serie A femminile, con un risultato sorprendente e inatteso, proprio come era iniziata: dal pareggio della Roma contro la Juventus alle sconfitte di Inter e Sassuolo rispettivamente contro Pomigliano e Lazio . Si complica per le rossonere la volata per il secondo posto, ora occupato dalla Roma distante cinque punti, con in mezzo il Sassuolo a due lunghezze, ma la prossima giornata di campionato offrirà già l'occasione per riaprire i giochi: sabato 19 marzo sarà il turno del big match contro le giallorosse”.

“Primo tempo teatro di una partenza fulminea da parte delle rossonere: passa poco più di un minuto dal fischio iniziale e Thomas, involata verso la porta difesa da Baldi, controlla e col sinistro piazza nell'angolino lontano il pallone dell'1-0. Il pallino del gioco rimane tesoro delle rossonere lungo tutta la prima frazione di gioco, nonostante le poche chiare occasioni da gol, con Grimshaw e Thomas particolarmente propositive in avanti pur senza trovare l'infilata vincente per il raddoppio. Nel secondo tempo le occasioni arrivano, ma non la rete decisiva per chiudere il match, e il Napoli raccoglie energia e speranze con lo scorrere del tempo. L'1-0 rossonero tiene banco fino ai minuti finali di gara, quando Sole Jaimes viene atterrata da Grimshaw al limite dell'area: dalla punizione scaturisce la rete del pareggio da parte delle partenopee, siglata da Toniolo con il mancino. A nulla serve il rush finale del Milan, che non trova lo spiraglio giusto per riagguantare il vantaggio, e la gara si chiude sull'1-1”. Questo il comunicato del Milan.