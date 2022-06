Milan Femminile: oggi la semifinale scudetto contro la Roma

Le rossonere sfideranno la Roma nella semifinale che si giocherà venerdì 10 giugno al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia.

Redazione Il Milanista

Grazie al successo per 2-1 contro il Sassuolo nei quarti di finale di ritorno (vittoria per 1-0 anche nella sfida di andata), la Primavera Femminile del Milan si è qualificata alle Final Four Scudetto in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 10 al 12 giugno. Oggi alle 11 è in programma la semifinale con la Roma, mentre domenica la possibile finale. La gara sarà visibile sull'applicazione ufficiale del Milan e sul canale YouTube del club rossonero

L’incontro avrà inizio alle ore 11:00, proprio nel campo dove la Roma festeggiò il suo primo scudetto vincendo in finale 2-1 contro la Juventus.Un successo bissato l’anno successivo, sempre superando le bianconere per 1-0, grazie al gol negli ultimi minuti di Tarantino.

Le bi-campionesse hanno disputato una stagione entusiasmante. Prime nel girone B, hanno mantenuto sempre un rendimento molto alto come dimostrano i numeri: 159 gol realizzati e solo 9 subiti.

La squadra, guidata da Fabio Melillo, ha conquistato l’accesso alla Final 4 vincendo l’andata con il Verona in trasferta per 2-1 e confermandosi in casa con un 4-0 senza appello sulle gialloblù.

A conferma del buon lavoro delle giallorosse, in questa stagione sono arrivati gli esordi in Prima Squadra di Ferrara, Pacioni, Petrara e Bergersen. La norvegese ha anche segnato il suo primo gol in Serie A nel giorno del suo debutto, la partita era Roma-Empoli 2-1.