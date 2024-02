Milan Femminile: vittoria importantissimo nel derby contro l’Inter

Il Milan Femminile si regala una gioia immensa, vincendo 2-1 l'attesissimo derby di Milano contro l'Inter. Le rossonere chiudono nel miglior modo possibile la regular season di Serie A Femminile. Decidono la sfida l'autorete in apertura di Alborghetti e il gol di Stašková, accorcia Serturini ma non basta per le nerazzurre. Una vittoria che conferma la crescita della squadra di Mister Corti, al secondo successo consecutivo in campionato. Segnali che fanno ben sperare per le gare in programma, come la doppia Semifinale di Coppa Italia e per la Poule.