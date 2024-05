Milan Femminile, Corti: “Oggi si sono difese con i denti. Fa piacere vincere”

SULLA PARTITA – "Fa piacere vincere. Avevamo fatto bene anche la scorsa partita poi, guardando gli errori, ci siamo resi conto che siamo uscite in ritardo su una conclusione da fuori e hanno segnato un grandissimo gol. Oggi si sono difese con i denti, credo che loro non abbiano avuto grande occasioni da dentro la nostra area, ci siamo difese benissimo. Peccato aver segnato solo un gol, le ripartenze non le abbiamo sfruttate come altre volte. Giocare 2 volta in una settimana non è facile, alcune ragazze erano a corto di energie, quelle che si sono rese disponibili hanno fatto bene".