Il Milan femminile non si ferma più: piazzato un altro colpo!

Il Milan in rosa non si ferma più. Sul calciomercato è letteralmente inarrestabile. Ha ufficializzato un altro colpo: arriva dalla Viola

Il Milan femminile è letteralmente scatenato! L'obiettivo di ricostruire una nuova squadra capace di tornare a competere alla velocità della luce per qualcosa di importante, sta riuscendo perfettamente . A differenza del Milan dei vari Tonali, Giroud e Calabria, quello in rosa sta dando ottime garanzie sul calciomercato . Tant'è che nei giorni scorsi ha già chiuso per le sorelle gemelle Dubcova, entrambe con un passato al Sassuolo. Fra le due, Kamila è un ottimo colpo perché nelle ultime stagioni ha avuto un ruolo fondamentale nel club emiliano.

Oltre alle gemelle, è arrivata anche Angelica Soffia. La calciatrice, ne abbiamo già parlato, è molto giovane e promettente. Classe 2000, è considerata un astro nascente. Di ruolo è un esterno a tutta fascia, adora arretrare in difesa e dare una mano alle compagne. Arriva dalla Roma per il salto di qualità definitivo. Ma non è l'ultima. Infatti il Milan ha chiuso un altro colpo per la fascia. Dalla Fiorentina arriva infatti la calciatrice Valery Vigilucci. L'ex Viola ha firmato un biennale. Di ruolo esterno destro, è un ottimo rinforzo sulle fasce. Insieme ad Angelica, le due comporranno un duo fantomatico e tutto italiano. E così, con un doppio colpo a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, il Milan ha blindato definitivamente le fasce.