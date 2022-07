Milan femminile scatenato: dopo le sorelle Dubcova, ufficiale un altro colpo!

Un altro colpo ancora. Il Milan femminile sembra esser caduto in una sorta di loop temporale. E anche oggi arriva un'altra ufficialità!

Redazione Il Milanista

Il Milan in abito femminile è letteralmente inarrestabile. Se quello maschile fatica - e non poco - a chiudere i colpi di mercato, beh lo stesso non si può dire della sua antitesi. La "Diavolessa" si è stufata di rimanere sempre dietro alla Vecchia Signora, vuole cercare di fare un campionato da protagonista. L'obiettivo è proprio quello di riuscire a spezzare l'egemonia interminabile delle bianconere. Questi acquisti "a mitraglietta" ne sono una prova. E non intende per alcun motivo fermarsi. Quale sarà il prossimo colpo?

Ieri infatti è arrivata l'ufficialità delle due sorelle gemelle Dubcova - ottimi colpi, specialmente di Kamila, di cui si parla un gran bene dell'ex Sassuolo - e oggi ne è arrivata un'altra. Altro giorno altro affare, questa è la fantomatica prassi adottata dalla Diavolessa. Un colpo ogni giorno per eliminare (e superare) il gap dalle attuali Campionesse d'Italia. E i tifosi lo sperano: dopo il Milan dei vari Ibra, Tomori e Theo, ora tocca al Milan in veste femminile riuscire ad alzare un trofeo. Più facile a dirsi che a farsi. Impresa molto ardua, ma le meneghine non molleranno un centimetro.

L'ingaggio di oggi parla italiano, precisamente Abano Terme (in provincia di Padova). E il suo nome altro non è che Angelica Soffia. La calciatrice, giovanissima, classe 2000, approda in rossonero precisamente dal club romano, proprio i capitolini. Soffia di ruolo è un esterno a tutta fascia. Lei si riconosce più come un difensore che attaccante, abile nelle coperture e nei raddoppi. L'ex giallorossa è riuscita anche a debuttare con la Nazionale maggiore - segno di quanto possa essere considerata un astro nascente del futuro. Angelica ha firmato un contratto in rosso e nero con data di scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

Qui di seguito vi riportiamo il testo del comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice Angelica Soffia. Angelica, difensore esterno di Abano Terme, ha iniziato la carriera calcistica con il Verona per poi passare all'AS Roma nella stagione 2018-19. Soffia, che lo scorso anno ha debuttato anche con la Nazionale maggiore, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024."