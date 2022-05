Milan femminile, Codina saluta: “Orgogliosa di aver difeso questa maglia”

Laia Codina lascia il Milan Femminile: a dare l’annuncio è stata proprio la classe 2000 con un post su Instagram.

Ora è ufficiale: Laia Codina non sarà più una giocatrice del Milan Femminile. A dare la notizia è stata proprio il difensore rossonero attraverso i suoi canali social. La classe 2000 era arrivata a Milano la scorsa estate in prestito dal Barcellona, ma dopo un anno ha deciso di non continuare il suo cammino in rossonero. La società meneghina dunque non riscatterà il cartellino della giovane, che tornerà a giocare in maglia blaugrana.