Milan-Spezia: scopriamo insieme la designazione arbitrale del match

Sabato a dirigere il match tra Milan e Spezia spetterà a Michael Fabbri, che in questi anni ha arbitrato per 9 volte i rossoneri

Le energia del Milan in questo momento sono dedicate esclusivamente all’impegno di Champions League contro il Salisburgo, ma sabato tornerà il campionato e a San Siro arriverà lo Spezia . Parliamo di un avversario abbordabile, ma molto spesso queste sfide riservano delle sorprese nascoste. Lo scorso anno i liguri vinsero sorprendentemente a Milano, in una partita decisa da un interpretazione arbitrale che ha fatto molto discutere.

Sabato a dirigere il match spetterà a Michael Fabbri , 38enne nato a Faenza e che in questi anni ha arbitrato per 9 volte i rossoneri: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo precedente risale a questo campionato, a Sampdoria-Milan 1-2 del 10 settembre. In quell’occasione ha estratto il doppio cartellino giallo a Rafael Leao per una rovesciata nella quale colpì involontariamente un avversario. Un’espulsione sicuramente molto severa e che fece saltare al giocatore portoghese il big match contro il Napoli.

Tra i precedenti negativi di Fabbri con il Diavolo c’è anche quello del 6 aprile 2019 in un Juventus-Milan 2-1 nel quale non concesse un calcio di rigore evidente per il tocco di braccio di Alex Sandro su cross di Hakan Calhanoglu. Poco dopo penalty per i bianconeri per un intervento di Mateo Musacchio su Paulo Dybala.