Come arriva l’Empoli alla sfida di questa sera contro il Milan?

Qui Empoli

“Decisamente positivo il cammino in campionato dell'Empoli, che arriva a San Siro dopo un pareggio per 1-1 contro l'Udinese in Serie A. La squadra di Roberto D'Aversa fin qui ha spesso mostrato una buona organizzazione difensiva, ma ora proverà a migliorare la propria efficacia offensiva. Con il pari interno contro i friulani, sono saliti a tre i risultati utili consecutivi: in precedenza un altro pareggio per 1-1 in casa del Lecce e l'1-0 sul Como. I toscani sono una squadra solida e difficile da battere. Nessuno squalificato, da valutare le condizioni di alcuni giocatori - come Fazzini - mentre davanti dovrebbe trovare spazio Colombo”.