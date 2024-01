MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Empoli-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Empoli vs Milan . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 29 - Maleh colpisce il pallone di mano all'interno dell'area di rigore dell'Empoli . Dopo on field review l'arbitro La Penna concede un calcio di rigore solare per il Milan .

Minuto 48 pt - Leao sgasa e entra in area di rigore cadendo dopo un contatto con Gyasi . La sensazione è che il portoghese si sia lasciato cadere molto facilmente. Giusta la scelta di non concedere un altro rigore.

Minuto 68 -Grassi va al tiro a botta sicura dal limite dell'area. Theo Hernadez ribatte il pallone all'interno dell'area in modo abbastanza sospetto. Silent check del VAR che mostra come il francese del Milan avesse il braccio incollato al corpo. Il pallone sbatte si sul braccio di Theo ma questo non può essere mai rigore.