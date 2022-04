Milan, occhi puntati sul gioiellino dell’ Empoli. Attenti però alla concorrenza

La stagione sta per finire e la sessione di calciomercato estiva si sta avvicinando sempre di più. Vediamo il nuovo nome in ottica rossonera.

Alcune fonti di calciomercato non hanno escluso che possa essere replicata un’operazione come quella fatta con il Bordeaux per Yacine Adli. Il piano potrebbe essere quello di comprare subito il giocatore, ma di lasciarlo per un altro anno in prestito in Toscana. Una soluzione che consentirebbe a lui di continuare a giocare con continuità e all’Empoli di non perdere una pedina molto importante della squadra. La Gazzetta dello Sport spiega che anche Lazio e Napoli vogliono Asllani. Per il Milan non sarà affatto facile mettere le mani sul giocatore. Rischia di scatenarsi un’asta che può far salire il prezzo del cartellino, cosa che l’Empoli spera ovviamente.