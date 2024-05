Milan, per le fasce spunta il nome di Emerson Royal del Tottenham

Il Milan è alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio gruppo, in grado di apportare maggiore spinta e rotazioni ad un organico già consolidato. La dirigenza di via Aldo Rossi dopo aver acquistato un centravanti si muoverà anche per portarsi a casa un mediano e un terzino. Per quest'ultima necessità il nome che viene indicato come il preferito è quello di Emerson Royal.