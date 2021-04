Milan, e se la Champions non arrivasse? Ecco il futuro di Pioli

Le ultime novità sul futuro del tecnico rossonero, Stefano Pioli. Autore di un grandissimo 2020, sta trovando qualche difficoltà nel 2021.

MILANO - E se il Milan non raggiungesse la qualificazione alla prossima Champions League? Quale sarebbe il futuro dell'attuale tecnico, Stefano Pioli. Questa è la domanda che in molti, ultimamente, si pongono, specie guardando ai risultati degli ultimi mesi. Meno convincente rispetto a quello ammirato nel 2020, il Piolismo ha subito diverse battute d'arresto nell'anno corrente, il 2021. Questo ha risucchiato il Milan più vicino alle principali antagoniste per un posto in Champions League. Ma non solo, ha cancellato anche i sogni scudetto, coltivati dai rossoneri per almeno 20 giornate di campionato. Ora la lotta è affollatissima. Il Milan guida la mini-classifica con 60 punti, seguito da Juventus a 59, Atalanta a 58 e Napoli a 56. Poi c'è la Lazio di Simone Inzaghi, a 52 punti ma con una partita da recuperare. E la Roma di Paulo Fonseca, ancora più indietro a 51, ma comunque ancora in lotta.