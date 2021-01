Milan e Parma, accordo per Musacchio. Ma l’argentino…

MILANO – Il Milan nella giornata di ieri ha ufficializzato l’arrivo di Tomori dal Chelsea. Con l’inglese, ora Stefano Pioli potrà contare su un pacchetto difensivo di tutto rispetto che annovera i vari Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu e Mateo Musacchio. Ai quali si potrebbe aggiungere anche Mohamed Simakan. Il francese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto già in questa sessione di mercato.

Maldini e Massara hanno virato su Tomori solo dopo che Simakan si è infortunato al ginocchio, che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi. Ma guardando il bicchiere mezzo pieno c’è una nota positiva: il prezzo del classe 2000 in questo momento è sceso, per la gioia del Milan e del R.B Lipsia. Ma qualora dovesse arrivare anche il transalpino gli uomini mercato rossoneri potrebbero far partire Mateo Musacchio.

L’ex Villarreal è in scadenza di contratto e il club di via Aldo Rossi non è intenzionato a rinnovargli il contratto. Lo si evince anche dal minutaggio avuto finora dall’argentino: 62 nel match di Coppa Italia contro il Torino, vinto solamente ai rigori. Il numero 22 ha capito che non rientra più nei piani di Pioli e per questo avrebbe chiesto ai suoi procuratori di cercare già da subito una sistemazione, cosa che il Milan avrebbe già trovato. Infatti secondo il giornalista Nicolò Schira, il club rossonero avrebbe un accordo con il Parma. Come ha scritto sul proprio profilo Twitter: “Accordo tra #Parma e #ACMilan per il trasferimento di Mateo #Musacchio in Emilia. Maldini e Carli in pressing sull’argentino per convincerlo. Il centrale riflette: la sua preferenza resta il ritorno in Spagna a fine stagione (sogna di chiudere la carriera nell’amato Villarreal)”. Ora la palla è tra i piedi di Musacchio che deve scegliere se accettare la corte del Parma o rimanere altri 6 mesi a Milano. Ecco il post completo:

