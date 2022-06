Milan, sondaggio per Dybala: l’affare con i nerazzurri è congelato

Il Milan può beffare i cugini nerazzurri e tentare d'inserirsi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna in edicola de IlMessaggero, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per Paulo Dybala . Sempre stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano romano, i nerazzurri però continuano ad essere fortemente in pole per il calciatore. Marotta e la dirigenza dei meneghini non sarebbero particolarmente preoccupati dell'interesse del Milan per il fantasista argentino.

Tuttavia, la trattativa per portare la Joya alla corte di Simone Inzaghi è stata congelata. Almeno momentaneamente. La squadra di Steven Zhang ha come priorità attuale quella di chiudere qualche operazione in uscita nel reparto offensivo per fare spazio al nativo di Laguna Larga. Su tutte l'operazione in uscita su tutte di Alexis Sanchez. Il cileno è sul mercato e a breve le parti si incontreranno per trovare una sistemazione all'ex Barcellona, che sogna un ritorno in terra catalana. Con l'imminente ritorno di Romelu Lukaku però i nerazzurri dovrebbero chiudere almeno due operazioni in uscita per stringere per Dybala. Servirebbe, di fatto, anche la cessione di uno tra Dzeko e Correa, con quest'ultimo valutato più funzionale da Inzaghi. Il biscione non ha nessuna intenzione di rescindere il contratto di Dzeko come si ipotizzava qualche giorno fa; andrà via solo se richiederà di essere ceduto.