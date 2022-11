Milan, Dubai Super Cup: due amichevoli europee per i rossoneri

Il Milan questa sosta per il Mondiale in Qatar volerà a Dubai per giocare due amichevoli di prestigio europee. Scopriamo gli avversari...

Il lavoro negli Emirati Arabi Uniti sarà molto importante in vista della seconda metà di stagione. La squadra di Stefano Pioli ha avuto qualche difficoltà in Serie A ed è posizionata a 8 punti dal Napoli, alla vetta della classifica. Per riprendere i partenopei serviranno prestazioni di livello e non bisognerà fare alcun passo falso. Inoltre, ci saranno anche gli ottavi di Champions League contro il Tottenham da disputare. L’obiettivo è quello di passare il turno.