Milan, Duarte ad un passo dalla Turchia. Mentre Gabbia…

Il calciomercato entra nel vivo, e la società rossonera sta osservando diversi colpi sia in entrata che in uscita.

Il calciomercato estivo entra nel vivo, e la società rossonera sta osservando da vicino diversi colpi che potranno cambiare gli scenari della prossima stagione. Ovviamente però, si osserva anche la situazione in uscita dei propri giocatori. Il Basaksehir, il quale ha acquistato Duarte ormai 18 mesi fa in prestito con diritto di riscatto, (fissato a 5,5 milioni), vuole trattenere il difensore brasiliano. Come riportato da Tuttosport, la società turca vorrà ottenere uno sconto per acquistare a titolo definitivo il calciatore.