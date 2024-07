Milan, doppio colpo in attacco: questa la strategia dei rossoneri

Il Milan è pronto a portare a casa un doppio colpo per l’attacco. Vediamo di seguito qual è la strategia dei rossoneri

Il mercato estivo ha aperto i battenti già da una settimana, ma il Milan non ha portato a termine ancora nessun colpo. Dalle parti di Casa Milan aleggia un silenzio istituzionale, che però permette alla dirigenza di continuare a lavorare nell’ombra per raggiungere i propri obiettivi.

La priorità del Diavolo resta l’attaccante in vista della prossima stagione. La società meneghina segue con insistenza Alvaro Morata e Joshua ZIrkzee, intenzionata a portare a Milanello entrambi i colpi. Secondo quanto riferito oggi da Tuttosport: “"A livello prettamente economico-finanziario, guardando ai miglioramenti costanti dei conti del club, le due operazioni sono compatibili sia con la disponibilità economica attuale sia per quanto concerne il costo del personale, in tema di ingaggi".