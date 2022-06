Milan, nel mirino un Gunners per il dopo Botman: Maldini approva!

Il Milan deve rinunciare a Botman. L'olandese ha scelto il Newcastle. Ma Maldini e Massara hanno l'agenda piena: spunta un Gunners!

Redazione Il Milanista

Perso definitivamente Botman, il Milan punta altri obiettivi. L'ormai ex Lille era però l'obiettivo principale per Maldini e Massara. Il grande nome, il giovane da coltivare in casa e vendere successivamente al miglior offerente. Questo era il programma principale per il mitico tandem. La proprietà e i conti ne sarebbero stati fieri. Trovarne di dirigenti così. Purtroppo questo scenario non sarà mai realtà: il classe 2000 infatti si è stufato di aspettare il Diavolo e ha scelto il Newcastle.

Insomma, quella grande ipotesi di mercato purtroppo non si realizzerà mai. Vero, ma non del tutto. E il motivo è più semplice di quanto non lo sia: ci sono tanti altri giocatori ventenni desiderosi di vestire la tanto rinomata maglia rossonera. Un'infinità. E il duo direzionale è il numero uno a scovarne (gli esempi di Tomori e Kalulu ne sono una chiara dimostrazione). Qualcuno è già stato sondato, fra cui Malick Thiaw e Maxime Esteve (classe 2001 il primo e 2002 il secondo), ma anche Arthur Theate, centrale del Bologna di Mihajlovic, classe 2000. Insomma tutti estremamente giovani e pieni di grande speranze. Ma ci sarebbe un ulteriore difensore dalle notevoli aspettative: William Saliba, difensore centrale, 2001, attualmente in forza ai Gunners.

Quest'ultimo è un nome di particolare interesse per il tandem. Il francesino è sì un prodotto del vivaio dell'Arsenal - e sappiamo molto bene quanto i londinesi siano una fabbrica di talenti (Bukayo Saka e Smith-Rowe ne sono un esempio) -, ma si è anche fatto le ossa al Nizza prima e nel Marsiglia poi. Di più: quest'ultima stagione è stato un titolare inamovibile dell'undici di Sampaoli ed è stato fondamentale nel secondo posto finale in campionato. Tradotto: qualificazione diretta ai giorni di Champions League. Insomma una vetrina d'oro per Saliba. Ed è proprio per questo che Maldini lo ha sondato. Purtroppo però, tutto è stato vano: l'Arsenal, dopo una stagione scintillante, vuole puntare sul 2001 per centrare la qualificazione in Champions. Ciononostante i Gunners se ne priverebbero solo per offerte folli e il Diavolo ne è esente. Altro obiettivo altra corsa, caro tandem.