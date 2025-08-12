Milan, domenica in campo contro il Bari per la Coppa Italia: dove vederla

Il Milan si prepara a giocare la prima partita ufficiale della stagione. Domenica sera a San Siro troverà il Bari per la Coppa Italia

Stanno per iniziare i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Dalla giornata di Ferragosto inizia il turno di 16 partite, che verranno disputate fino al 18 agosto.

Dove vederle

Si disputeranno quattro partite al giorno, tutte in diretta sui canali Mediaset. In caso di pareggio dopo i 90 minuti di gioco si andrà direttamente ai calci di rigori, senza passare dai tempi supplementari.

Milan-Bari

Domenica 17 agosto tutti i riflettori saranno puntati su San Siro, dove alle 21:15 il Milan scenderà in campo contro il Bari. La partita verrà trasmessa su Canale 5. In caso di passaggio del turno, i Diavoli torneranno in campo a fine settembre per disputare i sedicesimi. Invece le otto teste di serie (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio) faranno il loro esordio a dicembre negli ottavi.

Modalità

In semifinale è prevista anche per questa stagione sia l’andata che il ritorno, mentre la finale si disputerà mercoledì 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico di Roma. In finale potrebbero esserci i derby di Milano, Roma e Torino.