Milan, finalmente è arrivato il suo momento: è sbarcato a Malpensa!

In realtà per l'ufficialità i casciavitdovranno ancora attendere qualche ora: le visite mediche di rito sono infatti in programma per domattina. E dopodiché, Origi metterà fine a tutte le peripezie che hanno ritardato il suo sbarco ai Navigli. Domani ci sarà l'attesissimo momento in cui il belga apporrà il suo autografo sul contratto che lo legherà ai meneghini per i prossimi quattro anni. Di più: nel dettaglio l'ex Lille - proprio così, pure lui come se non bastasse ha avuto un passato nel club francese. Sembra quasi che per esser giocatore del Milan debba aver giocato per forza per Les Dogues, se no non vieni preso in considerazione - andrà a guadagnare quattro milioni di euro netti a stagione. Insomma uno stipendio significativo che va a certificare una volta di più l'importanza che l'attaccante avrà nella rosa di Pioli. Inizialmente partirà dietro Giroud, ma nel corso della stagione sarà lui a dover prendere le redini del reparto offensivo milanista.