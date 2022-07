UFFICIALE, Origi è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato

Il Milan dà il benvenuto al primo acquisto della nuova stagione . Da oggi si apre ufficialmente una nuova avventura per Divock Origi . Il centravanti belga è stato annunciato dal Milan dopo aver svolto e superato le visite mediche lo scorso 28 giugno . L'ex Liverpool arriva a Milanello a parametro zero dopo una carriera indelebile ad Anfield alla corte di Jurgen Klopp.

Dopo 7 anni in Premier League è pronto a confrontarsi con il campionato di Serie A e scalpita per la sua nuova esperienza con i rossoneri. Il classe 1995 si legherà al Milan fino a giugno 2026, firmando un contratto quadriennale ed è pronto per aggregarsi con il resto della squadra per la preparazione estiva. A dare l'annuncio è stato il Milan sui propri canali, con il comunicato ufficiale sul sito acmilan.com e tramite i propri profili social. Nella foto di presentazione il belga posa con la nuova maglia dei rossoneri per la stagione 2022/23.