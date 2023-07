Milan, ancora distanza con il Valencia per Musah: l’offerta rossonera

In questi giorni il Milan sta lavorando per portare Musah in rossonero, ma l’offerta del Diavolo non è considerata idonea dal Valencia

Redazione Il Milanista

Il mercato estivo ha preso il via da pochi giorni, ma il Milansi è già assicurato due giocatori. Dopo l’acquisto di Sportiello e di Loftus-Cheek, ora il club rossonero spera di poter chiudere velocemente anche per Luka Romero e per Pulisic. Tuttavia questi non saranno gli unici acquisti effettuati dalla società meneghina, che sa di dover rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tra i giocatori monitorati attentamente dal Milan c’è Yunus Musah del Valencia. Il centrocampista potrebbe tornare in Italia, con il Diavolo pronto a portarlo alla corte di Pioli. Per il giovane statunitense è pronto un contratto quadriennaleda due milioni di euro netti a stagione. Resta soltanto da trovare un punto d’incontro con il club spagnolo.

Il Milan sta lavorando duramente in questi giorni per presentare un’offerta adeguata al Valencia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i rossoneri vorrebbero acquistare il giocatore per 20 milioni di euro. Dall’altra parte invece gli spagnoli ne chiedono 25, ma non è escluso che si possa raggiungere un accordo. E non è finita qui. Pellegatti sgancia la bomba in esclusiva: "Pioli ha chiesto questi tre colpi alla dirigenza rossonera!" <<<