Milan: se la scelta giusta fosse riabbracciare un ex?

In casa Milan è emergenza infortuni. Nel match di questa sera mister Pioli dovrà far a meno di ben tre terzini.

Redazione Il Milanista

In casa Milan bisognerà nuovamente fronteggiare il problema degli infortuni. La squadra guidata da Stefano Pioli questa sera sarà impegnata nel quinto turno della fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di ben tre terzini, out a causa di problemi fisici.

Saranno out Alessandro Florenzi e Davide Calabria, che da tempo hanno chiuso il loro 2022, e Sergino Dest, vittima di un affaticamento nel corso della partita contro il Monza. Sarà quindi Pierre Kalulu a spostarsi sulla destra, facendo spazio al centro a Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Sulla sinistra chiaramente ci sarà il solito Theo Hernandez.

Il problema dei terzini in casa Milan è reale e presto bisognerà fare delle valutazioni. Florenzi dal punto di vista fisico non ha offerto grandi garanzie e sulla sinistra Ballo-Toure non ha mai convinto in pieno.

L’acquisto di un nuovo innesto, potrebbe davvero essere fondamentale per gli equilibri difensivi. In queste ultime settimane si è parlato tanto del possibile ritorno di Diogo Dalot. Il portoghese, che tanto bene ha fatto a Milano, giocando sia a destra che a sinistra, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il contratto del calciatore dei Reds potrebbe non essere rinnovato dato che la dirigenza dello United stando alle ultime sarebbe volata in Germania per visionare Frimpong del Bayer Leverkusen. Ad oggi si parla solo di voci di mercato, che però presto potrebbero entrare nel vivo.