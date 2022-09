Milan-D. Zagabria, attesi 5000 ultrà croati: chiuso secondo anello verde

Per motivi di ordine pubblico il secondo anello verde di San Siro verrà chiuso. Con i tifosi croati c'è un precedente datato 2019

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara a scendere in campo per la prima gara europea a San Siro. Di fronte ci sarà la Dinamo Zagabria, squadra croata che nella prima giornata del Gruppo E ha sorprendentemente vinto contro il Chelsea per 1-0. I rossoneri reduci dall'1-1 di Salisburgo devono subito dare risposte e centrare la vittoria per il passaggio del turno. Una gara difficile, con un Milan costretto a scendere in campo con molte assenze.

Sarà una sfida difficile anche sugli spalti, come conferma il dato dei tifosi che saranno presenti sugli spalti di San Siro. Sono attesi almeno 5000 'Bad Blue Boys', ultrà della squadra croata. I tifosi rossoneri che hanno acquistato un biglietto nel primo o secondo anello verde in un determinato settore, ovvero quello sotto al terzo anello destinato ai supporters degli ospiti, traslocheranno in un altro. A renderlo noto è la società stessa del Milan attraverso un comunicato dove si legge che la società ha provveduto a prendere misure di sicurezza cautelative.

Come confermato in data odierna dal CorriereDelloSport il secondo anello verde di San Siro resterà chiuso per motivi di ordine pubblico. C'è già stato un precedente in Italia dei tifosi croati. I sostenitori della Dinamo si erano resi protagonisti degli incidenti avvenuti in Piazza Duomo nel 2019 in occasione di una gara con l'Atalanta.