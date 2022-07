Milan, Di Marzio rivela: “Sta cercando casa a Milano!”

Il noto giornalista di Sky Sport rivela un dettaglio importante sul futuro di un obiettivo della dirigenza rossonera

Redazione Il Milanista

Prosegue in maniera complessa il mercato del Milan. Nella costante ricerca di un trequartista tutte le strade portano a Charles De Ketelaere, calciatore belga di proprietà del Club Brugge. Le trattative proseguono da tempo in una sessione che vive di vere e proprie telenovele in casa rossonera. I rallentamenti dovuti alla difficoltà nel trovare un'intesa con i campioni di Belgio restano ma il classe 2001 ha le idee chiare: vuole vestire la maglia del Milan nelle prossime stagioni.

Maldini e Massara hanno da tempo l'accordo con il calciatore che ha detto sì al progetto e non vede l'ora di iniziare la sua avventura a Milano. I rossoneri lo hanno già rassicurato che ricoprirà un ruolo importante e il giovane trequartista scalpita. Nella sua testa c'è solo il Milan e sta facendo di tutto per ammorbidire le richieste della sua squadra in un affare che ancora non si è sbloccato per la distanza tra richiesta e offerta. Arrivano degli ulteriori segnali importanti in merito. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio sul CorriereDellaSera la mamma del calciatore avrebbe già fatto visita a Milano con l'intento di trovare una casa per il figlio.

L'idea del calciatore è chiara, ora spetta al Milan riuscire a trovare la giusta intesa con la dirigenza del Bruges per chiudere la trattativa. Difficilmente il calciatore resterà per un altro anno in Belgio, si va verso una rottura e proprio sulla volontà del calciatore Maldini e Massara stanno facendo leva per convincere il Bruges a cederlo alle condizioni dettate dalla dirigenza rossonera. Una trattativa che procede a rilento e che ha registrato, finora, soltanto fumate grigie. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni ma i belga non possono tirare troppo la corda. La fumata bianca può arrivare, soprattutto perché De Ketelaere sogna San Siro, così come i tifosi sognano il suo arrivo nella città meneghina.