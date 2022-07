Milan, Di Marzio rivela: “Frenata del PSG, i rossoneri ora…”

La rivelazione di Gianluca Di Marzio proietta nuovamente i rossoneri in pole per un vecchio obiettivo seguito da Maldini e Massara

Redazione Il Milanista

Si riaprono degli spiragli per il centrocampo del Milan. I rossoneri devono ancora sostituire la partenza di Frank Kessié e continuano a monitorare obiettivi e occasioni di mercato per regalare a Pioli un sostituto all'altezza. Tra tutti i profili attenzionati da Maldini e Massara il preferito resta sempre e solo uno: Renato Sanches. Il portoghese del Lille è il protagonista di una telenovela che dura da ormai da mesi e vive di costanti capovolgimenti di fronte e arrivano delle importanti novità. A rivelarle è Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Calciomercato - L'originale che ha fatto il punto sulla questione relativa al centrocampista lusitano:

"Il Milan non molla Renato Sanches. Oggi ci sono stati nuovi contatti con il Lille. Il PSG ha un po’ frenato, questo favorisce il Milan. Vediamo se già in questi giorni il Milan riuscirà a prendere anche il centrocampista che aveva inseguito per tanto tempo" afferma il giornalista di Sky Sport.

La pista è nuovamente riaperta con i rossoneri che non hanno mai rinunciato alla possibilità di prendere il classe '97. Nonostante la volontà di Sanches sia quella di vestire la maglia del PSG, questo rallentamento dei francesi fa sperare i tifosi rossoneri. Maldini e Massara non dovrebbero trovarsi di fronte troppi ostacoli per raggiungere l'intesa con il Lille. Sarà più complesso scontrarsi con la volontà del calciatore e le richieste di Jorge Mendes per l'ingaggio del suo assistito.

Il discorso di Di Marzio fa chiarezza anche per gli obiettivi della difesa rossonera, con Tanganga in pole per andare a rinforzare il reparto arretrato. "In giornata c’è stato un incontro anche con l’agente di Tanganga, difensore del Tottenham giovane che non ha giocato molto nell’ultimo periodo della stagione. Ha bisogno di riprendersi, vuole provare una nuova esperienza. È un nome sulla lista, non c’è ancora una trattativa tra Milan e Tottenham”, ha concluso.