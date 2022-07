Milan, Di Marzio conferma: “Contatti continui per De Ketelaere”

Maldini e Massara sono impegnati su più fronti per provare a rendere ulteriormente competitivo l’organico a disposizione di Pioli. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato rossonero sono arrivati da Gianluca Di Marzio nel corso della puntata odierna di Calciomercato L’Originale. Si è parlato ovviamente della principale trattativa che vede il Milan protagonista negli ultimi giorni ovvero quella per portare Charles De Ketelaere in rossonero dal Bruges.