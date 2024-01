Milan, Di Marzio: “Romero dovrebbe andare all’Almeria”

Il Milan continua a lavorare su diversi fronti. La dirigenza rossonera è alla ricerca da tempo di un centrale difensivo che possa sopperire alle mancanze di Thiaw e Tomori. Il nome in cima alla lista di Moncada e Furlani è senza alcun dubbio Alessandro Buongiorno del Torino, che però difficilmente saluterà i granata in questa sessione invernale. Ma oltre agli acquisti il Milan è vigile anche sulle cessioni e soprattutto sui prestiti. Pellegrino potrebbe partire in prestito, Colombo potrebbe cambiare maglia e occhi alla situazione Luka Romero.