Milan, chiuso il capitolo in difesa: arriva Malick Thiaw dallo Schalke

Un calciatore molto giovane che Maldini e Massara, come detto, seguono da tempo. Già lo scorso gennaio i rossoneri fecero un tentativo per portarlo a Milano, poi non se ne fece nulla. Per fortuna di Kalulu e del Milan che ha trovato nel francese una sicurezza soprendente in coppia con Tomori. I discorsi negli ultimi giorni si erano riaperti e anche viste le difficoltà per trovare l'intesa con il Tottenham per Tanganga, il Milan ha optato per affondare il colpo su Thiaw. L'ormai ex calciatore dello Schalke è atteso già oggi a Milano. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan.