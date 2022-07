Milan, cercasi difensore: due nomi sulla lista di Maldini

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto: secondo Tuttosport sulla lista di Maldini sono due i nomi

Redazione Il Milanista

Tra gli obiettivi della dirigenza rossonera c'è anche quello di regalare a Stefano Pioli un quarto difensore centrale per completare il reparto. L'idea del Milan è quella di aggiungere un altro profilo a Tomori, Kalulu e Kjaer nelle rotazioni. Romagnoli ha salutato la città del Duomo e non è ancora stato sostituito e gli altri nomi in rosa non rientrano nei piani dell'allenatore. Discorso un po' diverso per Gabbia che si sta impegnando molto in questo pre-campionato. Al momento, però, resta difficile immaginare una sua permanenza. Il calciatore è richiesto dalla Sampdoria di Giampaolo e il Milan lo lascerebbe partire in prestito per fare esperienza.

Tra gli obiettivi della difesa rossonera l'idea è quella di portare a Milano un calciatore pronto ma ancora giovane, che possa ricalcare le orme di Fikayo Tomori ed imporsi ad alti livelli in Serie A. Secondo quanto riporta Tuttosport sono due i profili sulla lista di Paolo Maldini: Japhet Tanganga e Evan Ndicka. Due occasioni di mercato anche se hanno un costo diverso. Tanganga può arrivare in prestito ai rossoneri con diritto di riscatto - in pieno stile Tomori - mentre Ndicka ha il contratto in scadenza nel 2023.

Il primo non è un incedibile per il Tottenham che ha aperto al prestito e ricorda Tomori per caratteristiche: molto veloce e dinamico, può anche essere impiegato da terzino destro. L'altra pista, quella che porta a Ndicka dell'EintrachtFrancoforte è un po' più complessa. Il francese è in scadenza nel 2023 ma i costi dell'operazione sono alti. I tedeschi partono da una valutazione di almeno 20-25 milioni per il suo cartellino. Altre squadre di Serie A interessate al calciatore, tra cui la Vecchia Signora, hanno fatto marcia indietro e si sono tirate fuori dalla corsa per il classe '99. Il francese però si adatterebbe a meraviglia in coppia con Tomori sul centro sinistra: è un mancino ed anche lui è molto veloce nonostante i 192cm di altezza.