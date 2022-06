Milan, nuovo nome per la difesa su consiglio di Geoffrey Moncada

Sfumato l'affare Botman, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale. Su consiglio di Moncada c'è un nuovo obiettivo per il Milan.

Redazione Il Milanista

Il Diavolo si è ritrovato a fare i conti con una situazione di improvviso rallentamento circa il passaggio di proprietà nelle mani di Redbird. La squadra rossonera ha infatti perso terreno sul fronte calciomercato. Così come la situazione contrattuale di Maldini e Massara non ha permesso al Milan di lavorare con tranquillità e progettualità per allestire il futuro della rosa. Tra le trattative su cui ha inciso questo stallo va annoverata quella di Sven Botman, pronto ad essere ufficializzato dal Newcastle. I magpies hanno insidiato i rossoneri, che da tempo avevano l'accordo con il calciatore, e hanno giocato a rialzo soddisfacendo le richieste del Lille.

Un colpo sfumato che brucia alla dirigenza rossonera, che, però, è subito pronta a trovare un'alternativa di livello. L'ultimo nome uscito in casa Milan per rinforzare il reparto arretrato è un'idea avanzata da Geoffrey Moncada. Su indicazione del capo osservatore rossonero, secondo quanto rivelato da Daniele Longo di calciomercato.com, il Milan può piombare su Piero Hincapié, centrale ecuadoregno classe 2002 di proprietà del Bayer Leverskusen. Su di lui gli elogi sono infiniti, è un calciatore di cui si parla un gran bene in prospettiva.

Nell'ultima stagione si è imposto nella linea difensiva dei tedeschi ed è stato schierato spesso da titolare da Gerardo Seoane, collezionando 27 presenze in Bundesliga e 6 in Europa League. I costi dell'operazione però non sono contenuti: servono 25-30 milioni di euro per strapparlo ai tedeschi, che difficilmente se lo lasceranno sfuggire a meno. Le stesse cifre che sarebbero servite ai rossoneri per aggiudicarsi - almeno prima del gioco a rialzo del Newcastle - per Sven Botman. Hincapié è stato acquistato dal Leverkusen nell'estate 2021 e il suo contratto scade nel 2026. Sotto questo punto di vista i tedeschi possono dettare legge sul costo di un affare complesso. Quella legata al giovane 20enne è una pista che potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni.