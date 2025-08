Milan, cosa manca per sbloccare la cessione di Morata al Como

Le richieste dettate dal Galatasaray per lasciare partire subito lo spagnolo Morata, di proprietà del Milan, in direzione Como

Sembrava tutto in dirittura di arrivo tra Milan e Como per il trasferimento a titolo definitivo di Álvaro Morata, ma il vero ostacolo è turco e si chiama Galatasaray. Come riportato oggi dal quotidiano spagnolo Marca, il club allenato da Buruk, che ha il centravanti in prestito fino a gennaio, ha deciso di alzare la voce e far valere i propri diritti economici sull’operazione. Il Milan aveva trovato l’intesa con il Como per una cessione da 10 milioni di euro. Una cifra ragionevole per portare in riva al lago un attaccante di spessore internazionale, ma l’accordo è tutt’altro che vicino alla fumata bianca.

Le richieste turche

Il Galatasaray pretende un risarcimento da 8 milioni di euro per lasciare partire subito lo spagnolo: sei per il prestito pagato ai rossoneri e due come quota dello stipendio già coperto in questi mesi. Una richiesta che ha spiazzato il Como e complicato i piani del Milan, pronto a cedere Morata per finanziare altre operazioni. Senza l’ok dei turchi, tutto resta fermo e in fase di stallo. Il giocatore avrebbe già dato l’assenso al ritorno in Serie A, ma la situazione sembra arenarsi ora dopo ora. Ora tocca ai club trovare una quadra per sbloccare del tutto la trattativa.