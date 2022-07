C’è la smentita: il bomber non sbarcherà a Milano, lo conferma Di Marzio!

Nella giornata di ieri, era parsa con insistenza questa voce di mercato a dir poco sorprendente. Nel dettaglio, si vedeva come l'ormai 35enne Luis Suarez fosse molto vicino alla firma con i meneghini. Questa notizia, rimbalzata da più e più fonti, sembrava che potesse essere realtà: insomma un colpo da 90 per mister Pioli , una nuova freccia da aggiungere al suo arco.

Già, sarebbe stato uno scenario estremamente affascinante. Uno scenario che purtroppo non sarà mai e poi mai realtà. E a confermarlo è stato uno dei maggiori esponenti italiani in fatto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Il giornalista, intervenuto direttamente dagli studi di Sky Sport ha affermato che tutto ciò altro non era che una semplice bufala di mercato. Nulla di più. E a confermarlo, ci sarebbero le parole rilasciate dallo stesso Di Marzio: "Il giornale spagnolo AS dava ieri Luis Suarez a un passo dal Milan. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non c’è assolutamente nulla, neanche un pensiero dei rossoneri: non è un obiettivo".