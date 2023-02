Milan, Della Rocca: “Mercato? Qualcosa mia spettavo: il centrocampo…”

Nessuna sorpresa per Stefano Pioli. Un solo colpo in entrata, il portiere Vasquez e nient'altro. Anche la trattativa tanto chiacchierata per il rinnovo di Rafael Leao non è conclusa e bisognerà trovare ancora una quadra. Ora però bisognerà pensare al campionato, domenica sera alle ore 20:45 andrà in scena il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Un big match che ha il sapore di Champions League, entrambe le squadre infatti vorranno ottenere la vittoria per qualificarsi alla prossima competizione europea.