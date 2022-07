Milan, arriva De Ketelaere: che succede con Ziyech? La situazione

L'arrivo a Milano di De Ketelaere allontana Hakim Ziyech. Tuttavia la trattativa con il Chelsea può riaprirsi ad una condizione

Redazione Il Milanista

Il Milan ha chiuso in via definitiva uno dei colpi più agognati del mercato estivo. Charles De Ketelaere vestirà rossonero, oggi è stato il giorno del suo arrivo a Milano, pronto per iniziare la sua nuova avventura. Una trattativa che si è protratta per settimane e che alla fine si è risolta a 32 milioni di euro in parte fissa più 3 di bonus nelle casse del Club Brugge. Maldini ha assecondato le richieste dei belga, andando incontro alle volontà del Bruges di cedere al massimo possibile il proprio talento prima che andasse in scadenza (giugno 2023).

I rossoneri mettono a segno, quindi, un colpo importante che può regalare al Milan imprevedibilità negli ultimi 20 metri. Il belga è sempre stato il preferito nella lista della dirigenza ma non era l'unico nome che stuzzicava la fantasia del duo Maldini-Massara. Tra le varie piste delle ultime settimane si è parlato molto anche di una trattativa sull'asse Milano-Londra. L'obiettivo risponde al nome di Hakim Ziyech. Come scrive l'edizione odierna di TuttoSport l'arrivo di De Ketelaere allontana Ziyech dall'approdo nella città meneghina.

Il fantasista marocchino è però un'occasione di mercato e la pista potrebbe comunque riaccendersi. Il Chelsea lo ha di fatto scaricato e chiede circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Cifra totalmente lontana rispetto ai 40 milioni di euro investiti dai Blues per acquistarlo dall'Ajax nell'estate 2020. L'unico vero ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del calciatore che a Londra percepisce 6 milioni netti a stagione. Chiaramente per un suo passaggio al Milan è necessario che il calciatore si riduca sensibilmente lo stipendio. Un'ipotesi tutt'altro che remota vista la sua voglia di ritornare protagonista altrove, dopo che la sua avventura di due anni alla corte del Chelsea sta per concludersi.

Al momento però per far sì che Ziyech possa tornare ad essere un obiettivo concreto c'è bisogno di un'uscita. Il marocchino potrebbe arrivare a Milano solo qualora arrivasse una cessione di Saelemaekers. I rossoneri al momento non hanno nei piani di vendere l'esterno belga.