Milan, la chiave per sbloccare De Ketelaere: si può chiudere in settimana

Maldini e Massara pronti si avvicinano all'intesa col Bruges. Nella prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per De Ketelaere

Redazione Il Milanista

Prosegue la trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere. I rossoneri hanno messo nel mirino ormai da tempo il trequartista belga classe 2001. Non è un mistero che Stefano Pioli abbia fatto richiesta di un centrocampista offensivo. Serve un calciatore che possa garantire qualità e fantasia negli ultimi venti metri. Un profilo che per caratteristiche possa dare al Milan quel tocco d'imprevedibilità. Aspetto che è mancato molto lo scorso anno. Sebbene si stia mettendo in mostra con ottimi risultati Yacine Adli, che come ruolo principale ricopre proprio quella posizione, il Milan punta all-in su De Ketelaere.

Il belga sogna di venire a Milano e di vestire la maglia rossonera. Maldini e Massara continuano infatti a cercare l'intesa giusta con la squadra belga che non sembra intenzionata a fare sconti. Il Bruges non scende dalla valutazione iniziale e vuole cedere il proprio astro nascente al massimo possibile, considerando che il suo contratto scade a giugno 2024. I campioni in carica del lega belga, hanno infatti respinto l'offerta rossonera di 30 milioni e chiedono qualcosa in più.

Secondo quanto riporta Tuttosport la chiave per sbloccare l'operazione sarebbe l'inserimento di determinati bonus, qualcuno più facilmente raggiungibile e qualcuno più difficile. Il Bruges potrebbe vacillare di fronte ad un'offerta di 30 milioni come base fissa con l'aggiunta di una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro di bonus. Il quotidiano torinese aggiunge che nell'affare non verranno inserite contropartite ma non è da escludere una possibile percentuale sulla rivendita del calciatore per i belga.

IlCorriereDellaSera afferma che già da domani Maldini e Massara torneranno ad accelerare per De Ketelaere, oggi impegnato nella sfida di Supercoppa di Belgio contro il Gent. La volontà della dirigenza rossonera è chiudere quanto prima e portare in Italia il calciatore già nella prossima settimana per fargli sostenere le visite mediche.