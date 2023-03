Milan, De Ketelaere non segna da un anno. Pioli pensa a un cambiamento

De Ketelaere non segna da un anno esatto. Per tale motivo Stefano Pioli sta pensando a come renderlo importante per il Milan

Redazione Il Milanista

La Serie A si è fermata per una settimana per i vari impegni delle Nazionali. Il Milansta approfittando di questi giorni per staccare un po’ la spina e ricaricarsi in vista dell’ultima parte della stagione. Lo stesso mister Pioli sta usando queste giornate di riposo per pensare a varie soluzioni tecniche. L’allenatore rossonero ha infatti il dovere di riportare il Milan sulla via dei successi e di allontanarlo dalla crisi mai realmente superata.

Tra le situazioni da migliorare c’è anche quella relativa a Charles De Ketelaere. Il belga è diventato un vero e proprio caso, che fa ampiamente discutere i tifosi. Dal giovane attaccante tutti si aspettavano decisamente di più di quanto visto finora in campo, dati soprattutto i 35 milioni spesi per averlo in estate. Charles non segna dal 2 aprile 2022. Quando il Milan tornerà in campo il 2 aprile 2023 contro il Napoli sarà passato esattamente un anno. Nel frattempo il belga ha preso parte a 38 partite, 7 con il Brugge e 31 con il Milan, ma non ha mai gonfiato la rete.

Una soluzione per lui vantaggiosa potrebbe essere il ritorno al 4-2-3-1, al quale Pioli sta pensando in questi giorni. Con questo modulo De Ketelaere avrebbe l’opportunità di giocare al centro del campo, dove a inizio stagione aveva fatto vedere cose interessanti. Mister Pioli lo ha provato sia come punta che come esterno destro, senza però mai ottenere i risultati sperati. La speranza del tecnico è di riuscire a sbloccare il giovane talento belga ed avere così un uomo in più sul quale puntare.