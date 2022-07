Milan, sempre più De Ketelaere. Sfida al Leeds per il gioiello belga

E' sempre più sfida al Leeds United per De Ketelaere. Il Milan non teme la concorrenza inglese forte anche della volontà del giocatore

E' sempre più sfida al Leeds United per De Ketelaere. Il Milan non teme la concorrenza inglese forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero. Nel frattempo Maldini e Massara preparano l’offerta finale per convincere il Bruges a cedere il proprio gioiello . Si parla di circa 30 milioni di euro più bonus (oppure una percentuale sulla futura rivendita).